Международная экономика и финансы

  1. Биржа фриланса
  2. Финансовые услуги
Закрыт5 заявок620 просмотров

Практические задания для студентов

    • Разработка краткого словаря (до 25 терминов) по теории современных международных отношений. Максимальная оценка – 3 балла.
    • Предоставление  одного пресс-дайджеста по наиболее актуальным вопросам международных экономических и финансовых отношений на основе самостоятельного мониторинг международной ситуации через СМИ втечение недели. Максимальная оценка – 3 балла.
    • Самостоятельное составление таблицы современных международных организаций  (графы: год основания,  цель создания и срок действия, регион и  страны участницы, основные экономические и финансовые показатели, мировое значение). Максимальная оценка – 4 балла.
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Заявки фрилансеров

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