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Международная экономика и финансы
Практические задания для студентов
- Разработка краткого словаря (до 25 терминов) по теории современных международных отношений. Максимальная оценка – 3 балла.
- Предоставление одного пресс-дайджеста по наиболее актуальным вопросам международных экономических и финансовых отношений на основе самостоятельного мониторинг международной ситуации через СМИ втечение недели. Максимальная оценка – 3 балла.
- Самостоятельное составление таблицы современных международных организаций (графы: год основания, цель создания и срок действия, регион и страны участницы, основные экономические и финансовые показатели, мировое значение). Максимальная оценка – 4 балла.
Заявки фрилансеров
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