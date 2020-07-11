Расчет сервисного центра по ремонту электроники

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Закрыт3 заявки464 просмотра

Здравствуйте, нужно сделать расчет сервисного центра , сколько платить зарплаты за разные функции , какие цены ставить за ремонты. Учет ведем в crm gincore 

5 лет назад
guest_15950447298591
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#1
Финансовые услуги
Владислав
 
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5 лет назад