Здравствуйте, нужно сделать расчет сервисного центра , сколько платить зарплаты за разные функции , какие цены ставить за ремонты. Учет ведем в crm gincore
Расчет сервисного центра по ремонту электроники
Здравствуйте, нужно сделать расчет сервисного центра , сколько платить зарплаты за разные функции , какие цены ставить за ремонты. Учет ведем в crm gincore
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