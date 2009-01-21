# 1 — $

Проекту brandlab (brandlab.com.ua) требуется : логотип, корпоративные цвета и шрифты, малый логотип (иконка) оформление визиток и фирменный бланк.

Немного о компании: название "Brandlab", наши клиенты "люби в пиджачках" -представители бизнеса, инвесторы. Наш капитал - это доверие к там, авторитет и стабильность. Стиль- сдержанный но не слишком. Цветовая гамма - черный и оранжевый

Малый логотип быть максимально компактен и векторный естественно, вписаться должен в разрешение 16 на 16 (это минимальное)

. P.S. представьте что заказчик - банк