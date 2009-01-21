Brandlab

Фирменный стильЗакрыт42 заявки1579 просмотров
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Проекту brandlab (brandlab.com.ua) требуется : логотип, корпоративные цвета и шрифты, малый логотип (иконка) оформление визиток и фирменный бланк.

Немного о компании: название "Brandlab", наши клиенты "люби в пиджачках" -представители бизнеса, инвесторы. Наш капитал - это доверие к там, авторитет и стабильность. Стиль- сдержанный но не слишком. Цветовая гамма - черный и оранжевый

Малый логотип быть максимально компактен и векторный естественно, вписаться должен в разрешение 16 на 16 (это минимальное)

. P.S. представьте что заказчик - банк

15 лет назад
romaninjo
Роман 
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Победитель конкурса
mastakis
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад
Заявки фрилансеров
mastakis
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад
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