Для компании необходимо создание Бренд Бука, в который войдет следующее: - визитки на рус и англ языке (стиль визиток есть, их нужно переработать в грамотный шаблон); - бейджи - фирм. бланк - конверт Рекламные материалы: - картинка на компакт диск - коробочка ...