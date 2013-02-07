Cделать дизайн еврофлаера и визитки. Срочно!

Добрый день!!

Вот, что интересует:

1. ЛИСТОВКА - еврофлаер, односторонний.

Дизайн "от руки" - во вложении - там только мобильные номера телефонов я стрелочку поставил, чтоб ты местами поменял.

Фото для дизайна - во вложении также - желательно размыть фон, или как-то песика-модель вырезать и на однотоне пустить...

Из пожеланий:

- плашка под МЫ ПЕРЕЕХАЛИ! - красная, буквы белым

- наверное аналогично адрес внизу сделать на красном белыми буквами

- цвет плашки под ЗООМАГАЗИН - или приятный светлый оттенок бежевого или светлый зеленый - посмотрите, что лучше

- выделить "с 15 февраля", "НОВОСЕЛЬЕ" и "-5% СКИДКИ"

2. ВИЗИТКА - стандартный размер, односторонняя, желательно белый фон. Обязательные элементы:

- ЗООМАГАЗИН

- небольшое фото песика (он вместо логотипа:)

- адрес

- телефоны

Интересует сумма, и самы короткий срок как можете выполнить.

Это мега срочно (по возможности).. спасибо.

С уважением, Евгений Варава