Cделать дизайн еврофлаера и визитки. Срочно!

Фирменный стильЗавершен8 заявок211 просмотров
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Добрый день!!

Вот, что интересует:

1. ЛИСТОВКА - еврофлаер, односторонний.

Дизайн "от руки" - во вложении - там только мобильные номера телефонов я стрелочку поставил, чтоб ты местами поменял.

Фото для дизайна - во вложении также - желательно размыть фон, или как-то песика-модель вырезать и на однотоне пустить...

Из пожеланий:

- плашка под МЫ ПЕРЕЕХАЛИ! - красная, буквы белым

- наверное аналогично адрес внизу сделать на красном белыми буквами

- цвет плашки под ЗООМАГАЗИН - или приятный светлый оттенок бежевого или светлый зеленый - посмотрите, что лучше

- выделить "с 15 февраля", "НОВОСЕЛЬЕ" и "-5% СКИДКИ"

2. ВИЗИТКА - стандартный размер, односторонняя, желательно белый фон. Обязательные элементы:

- ЗООМАГАЗИН

- небольшое фото песика (он вместо логотипа:)

- адрес

- телефоны

Интересует сумма, и самы короткий срок как можете выполнить.

Это мега срочно (по возможности).. спасибо.

С уважением, Евгений Варава

11 лет назад
varava
40 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Dmitrynew
40 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$25
1 день
Супер. Дмитрий - находка. Быстро. качественно, пунктуально. Внес все правки.. Продолжаем постоянное сотрудничество.. Спасибо!
Хороший заказчик, рекомендую как ответственного и подробно объясняющего задание. Спасибо за заказ, буду рад новым.
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