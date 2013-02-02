Разработка фирстиля рекламного агентства

Фирменный стиль и лого есть Компоновка элементов есть и тексты, они в приложении Если раньше рисовали карты такие, то вообще супер нарисовать надо как можно скорее вот ссылка: http://files.mail.ru/9AB92C470EA04FAB89131C84D82DE6C6
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Друзья-товарищи. Нужен фирстиль для РА в Алма-Ате. Название "Пиран". Соответственно агрессивно-рыбная тема не исключается.
Из необходимого:
Лого (плюс цвета)
Визитки
Макет сайта
Шаблонщиков по-дружески попрошу не беспокоить. Внешность РА должна быть агрессивной, и привлекательной одновременно, поэтому работа для профи. Жду портфолио и цены. Последние указать по отдельности за каждый вид услуг.
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