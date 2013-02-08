Дизайн клубной карты фитнес клуба

Фирменный стиль и лого есть

Компоновка элементов есть и тексты, они в приложении

Если раньше рисовали карты такие, то вообще супер

нарисовать надо как можно скорее

вот ссылка: http://files.mail.ru/9AB92C470EA04FAB89131C84D82DE6C6