Дизайн клубной карты фитнес клуба

Фирменный стильЗавершен5 заявок168 просмотров
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Фирменный стиль и лого есть

Компоновка элементов есть и тексты, они в приложении

Если раньше рисовали карты такие, то вообще супер

нарисовать надо как можно скорее

вот ссылка: http://files.mail.ru/9AB92C470EA04FAB89131C84D82DE6C6

11 лет назад
yakooobin
42 годаКазахстан
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
Vitwai
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$15
1 день
Отличная работа! Рекомендую!
Как всегда - отличный заказчик!
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