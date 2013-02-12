Дизайн визитки

$60
Фирменный стильЗавершен12 заявок1380 просмотров
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#1$60

Необходимо разработать визитку для сайта

Сайт: cargo(тире)avto(точка)ру

Необходимо разработать двухстороннюю визитку для компании

Логотип в векторе прилагается (в файле заготовка для нанесения на скотч - от туда можно взять логотип)

На обоих сторонах визитки - Логотип + контактные данные (телефон, адрес с индексом, email - указывайте пока произвольно, после выбора победителя - будут переданные точные данные)

Далее на одной стороне должность и ФИО сотрудника + рядом с логотипом надписи - Логистика, склад, упаковка

На другой стороне, перечень услуг:

Транспортные услуги

Ответственное хранение

Клининговые услуги

Упаковочные материалы

Стиль визитки: строгий, деловой, не надо изображать никаких машинок или грузчиков

Победителю необходимо предоставить исходник в формате CDR и PDF

Файл с логотипом - http://www.sendspace.com/file/d542t2

11 лет назад
maxxxos
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
Победитель конкурса
Dmitrynew
40 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
#1
Быстро и качественно! Профессиональный подход к делу - указал на недочеты и исправил сам! Рекомендую
Спасибо за конкурс! Рекомендую как грамотного (в плане пояснения и пожеланий) и ответственного (в плане сделки и оплаты) заказчика.
Заявки фрилансеров
Dmitrynew
40 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
#1
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