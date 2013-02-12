Дизайн визитки

# 1 — $ 60

Необходимо разработать визитку для сайта

Сайт: cargo(тире)avto(точка)ру

Необходимо разработать двухстороннюю визитку для компании

Логотип в векторе прилагается (в файле заготовка для нанесения на скотч - от туда можно взять логотип)

На обоих сторонах визитки - Логотип + контактные данные (телефон, адрес с индексом, email - указывайте пока произвольно, после выбора победителя - будут переданные точные данные)

Далее на одной стороне должность и ФИО сотрудника + рядом с логотипом надписи - Логистика, склад, упаковка

На другой стороне, перечень услуг:

Транспортные услуги

Ответственное хранение

Клининговые услуги

Упаковочные материалы

Стиль визитки: строгий, деловой, не надо изображать никаких машинок или грузчиков

Победителю необходимо предоставить исходник в формате CDR и PDF

Файл с логотипом - http://www.sendspace.com/file/d542t2