Дизайн конверта и бланков в фирменном стиле

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Завершен16 заявок364 просмотра

Необходимо разработать дизайн конверта, таблички с режимом работы и бланка официальных документов, писем, руководств пользователя в фирменном стиле. Логотип, фирменные цвета и шрифты уже есть. Предлагайте цены и сроки

15 лет назад
kohanaya
Наталья 
35 лет
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Выбранный исполнитель

avdyuh
46 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
15 лет назад
$40
2 дня
Наталья настоящий профессионал! Терпеливая, профессиональная, приятная в общении и...ну просто нет слов)))) У нас был небольшой заказ, но большие требования. Миллион раз что-то передумывали вплоть до изменений буквально на миллиметр, в общем капризничали в полную силу, Наталья на все реагировала абсолютно спокойно, все делала оперативно и качественно. Спасибо за работу!
Очень довольна сотрудничеством с Натальей! Было дано грамотное и подробное техзадание. Своевременная и полная оплата. Заказчик всегда на связи, что очень удобно! Ну и в общении - очень приятный человек, с которым легко найти общий язык :)

Заявки фрилансеров

avdyuh
46 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
15 лет назад

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