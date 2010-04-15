Дизайн конверта и бланков в фирменном стиле

Наталья настоящий профессионал! Терпеливая, профессиональная, приятная в общении и...ну просто нет слов)))) У нас был небольшой заказ, но большие требования. Миллион раз что-то передумывали вплоть до изменений буквально на миллиметр, в общем капризничали в полную силу, Наталья на все реагировала абсолютно спокойно, все делала оперативно и качественно. Спасибо за работу!