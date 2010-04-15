Требуется разработать фирменный стиль для научно-производственного объединения (НПО) - группы небольших компаний, ведущих совместную деятельность в области ИТ и разработки продукции преимущественно для областей медицины и спорта. Что требуется на текущий момент: ...
Дизайн конверта и бланков в фирменном стиле
Необходимо разработать дизайн конверта, таблички с режимом работы и бланка официальных документов, писем, руководств пользователя в фирменном стиле. Логотип, фирменные цвета и шрифты уже есть. Предлагайте цены и сроки
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