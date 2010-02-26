Создание фирменного стиля

Требуется разработать фирменный стиль для научно-производственного объединения (НПО) - группы небольших компаний, ведущих совместную деятельность в области ИТ и разработки продукции преимущественно для областей медицины и спорта.

Что требуется на текущий момент:

1. Собственно, создание самой концепции фирменного стиля - цвета, шрифты, переделка существующего логотипа, может быть с полным отказом от уже имеющегося.

2. Стандартный набор для "фирменного стиля": визитка, фирменный бланк, папка, конверт.

3. Первая страница-заглушка для сайта НПО.

Хотелось бы видеть в предложениях:

1. Ориентировочная цена.

2. Ориентировочные сроки.

3. Ссылку на портфолио, если такового нет в профиле на данном сайте.