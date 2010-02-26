Сделать 2 стильных визитки в PSD и 2 бланка компании Нужно сделать 2 стильных визитки в PSD и 2 бланка компании. Исходники все есть. Нужны макеты визиток и бланки в Word. Компании: 1. Бизнес ...
Создание фирменного стиля
Требуется разработать фирменный стиль для научно-производственного объединения (НПО) - группы небольших компаний, ведущих совместную деятельность в области ИТ и разработки продукции преимущественно для областей медицины и спорта.
Что требуется на текущий момент:
1. Собственно, создание самой концепции фирменного стиля - цвета, шрифты, переделка существующего логотипа, может быть с полным отказом от уже имеющегося.
2. Стандартный набор для "фирменного стиля": визитка, фирменный бланк, папка, конверт.
3. Первая страница-заглушка для сайта НПО.
Хотелось бы видеть в предложениях:
1. Ориентировочная цена.
2. Ориентировочные сроки.
3. Ссылку на портфолио, если такового нет в профиле на данном сайте.
Заявки фрилансеров
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