Создание фирменного стиля

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт26 заявок339 просмотров

Требуется разработать фирменный стиль для научно-производственного объединения (НПО) - группы небольших компаний, ведущих совместную деятельность в области ИТ и разработки продукции преимущественно для областей медицины и спорта.

Что требуется на текущий момент:

1. Собственно, создание самой концепции фирменного стиля - цвета, шрифты, переделка существующего логотипа, может быть с полным отказом от уже имеющегося.

2. Стандартный набор для "фирменного стиля": визитка, фирменный бланк, папка, конверт.

3. Первая страница-заглушка для сайта НПО.

Хотелось бы видеть в предложениях:

1. Ориентировочная цена.

2. Ориентировочные сроки.

3. Ссылку на портфолио, если такового нет в профиле на данном сайте.

15 лет назад
1abc
48 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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