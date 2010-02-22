Фирменный стиль для bigprice . kz

Разработка фирменного стиля и логотипа на основании уже имеющегося макета дизайна сайта,

Акцент - как обычно:)

1. Логотип (легко читаем, легко запоминаем, отражение деятельности фирмы).

2. Фирменный стиль (цвет на основании уже имеющегося на сайте дизайна).

Применение - как обычно:)

(брошюры с рекламой, реклама на транспорте, реклама на сувенирах, на одежде).

P.S. Идеи должны быть креативными, оригинальными и живучими.