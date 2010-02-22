Фирменный стиль я маталлоторговой компании. Проект, приватный для Есипович Евгений (revived).
Фирменный стиль для bigprice . kz
Разработка фирменного стиля и логотипа на основании уже имеющегося макета дизайна сайта,
Акцент - как обычно:)
1. Логотип (легко читаем, легко запоминаем, отражение деятельности фирмы).
2. Фирменный стиль (цвет на основании уже имеющегося на сайте дизайна).
Применение - как обычно:)
(брошюры с рекламой, реклама на транспорте, реклама на сувенирах, на одежде).
P.S. Идеи должны быть креативными, оригинальными и живучими.
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