Дизайн рекламы для интернет магазина ювелирной продукции

$35
Фирменный стильЗакрыт15 заявок274 просмотра
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1 Доработать лого - моя разработка простенькая  во вложении - подправить возможно дополнить . 

2 Создать рекламные листовки - 2 разворота 

3 создать клипарты (образцы) - формат в Corel для гравировки / тематика - рождение ребенка, ангелочки,шрифты, надписи . Черно белые.  Есть образцы - прорисовать подобные. 100 шт

4 Создать стикер ценник к ювелирной продукции - во вложении

  

Картинки, материалы ,  фото имеются (не мои , может где то изменить чтоб не дублировались )

7 лет назад
olenkami
38 летКазахстан
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
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