Дизайн pdf презентации (например, в illustrator/indesign) из 5 слайдов. Покажите, пожалуйста, примеры ваших работ в ответном письме и сможете ли вы сразу начать работу, срок реализации и стоимость работы. три+два=?
Фирменный стиль
требуется провести разработку принципиально нового фирменного стиля для компании masterstyles
сайт (http://www.masterstyles.com/)
Создание нового логотипа, фирменного стиля, цветовой гаммы
создание брендбука
также требуется разработка дизайна нового сайта (имиджевый с наполнением продукцией)
пример удачного дизайна компаний с такимиже видами продукции
так же нравится концепция сайта
вначале такое начало , а потом, при заходи в подкатегории раскрывается структура подкатегорий, сайт становится более деловым, похожим на каталог как wanzl.com (такое же меню по видам продукции)
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