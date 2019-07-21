Фирменный стиль

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Закрыт24 заявки347 просмотров

требуется провести  разработку принципиально нового фирменного стиля для компании masterstyles

  сайт (http://www.masterstyles.com/)

Создание нового логотипа, фирменного стиля,  цветовой гаммы

создание брендбука

также требуется разработка дизайна нового сайта  (имиджевый с наполнением продукцией)

пример удачного дизайна компаний с такимиже видами продукции

https://www.wanzl.com 

https://itabgroup.com 

так же нравится концепция сайта

https://www.hublot.com/ru/

вначале такое начало , а потом, при заходи в подкатегории раскрывается структура подкатегорий, сайт становится более деловым, похожим на каталог как wanzl.com  (такое же меню по видам продукции)

6 лет назад
terlalex
46 лет
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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