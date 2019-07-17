Разработать фирменный стиль сервиса

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт26 заявок273 просмотра

Добрый день, нужно разработать фирменный стиль для сервиса по созданию интернет магазинов.

6 лет назад
artemmelnik
Артем 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Создание стратегический брендинга.

    Созданиенового бренда для МногофункциональногоЮридического Центра,  а именно:построение целостной стратегии, разработка бренда в части построения релевантного коммуникативного и визуального  образа включающего разработку названия, логотипа, слогана, фирменного стиля и прочих атрибутов.

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Дизайн названия книги на обложку

    Есть уже готовая обложка книги, но художник из Сингапура и ему не покорилась русская кириллица. Нужно разработать дизайн названия книги и имени автора так, чтобы они уместно и красиво вписались в обложку. Название может быть ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Фирм. стиль и лого агенства по продаже элитной и коммерч. недвижимости

    $350

    Название компании - RB Group Сайт будет по адресу: rb.realtyРод деятельности компании: Продажа элитной недвижижмостиПродажа коммерческой недвижимостиОтдел продаж на аутсорсе для компаний-застройщиковОписание категорий продуктов / услуг:Услуги по продаже недвижимостиУслуги по подбору недвижимостиУслуги по проверке ...

    PowerPoint
    Фирменный стиль13 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Фирменный стиль

    ООО Лира - это компания и зонтичный бренд, в который входят: 1) журнал и сайт Licensing in Russia http://www.licensing-in-russia.com 2) лицензионный саммит http://licensingsummit.ru  3) лицензионная выставка http://www.licensingworld.ru/conf2019/  Необходимо разработать фирменный стиль для Лиры в ...

    Фирменный стиль20 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создать Google документы

    Добрый день Есть десять документов (с названиями 01, 02, 03.... и т.д.) в формате PSD\PDF Нужно сделать гугл документы в таком формате: 01+07+10 - один документ 03+07+10 - ...

    Фирменный стиль5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Объединить Google Docs

    Есть несколько документов на гугл докс, нужно из нескольких сделать один... Никак не получается =\ пс: есть psd\pdf\docx файлы этих доументов

    Фирменный стиль6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад