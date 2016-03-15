Фирменный стиль буклета для выставки

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Завершен16 заявок245 просмотров

Приветствую Вас, коллеги.

Требуется разработать фирменный стиль буклета для выставки, подробности в файле.

https://yadi.sk/i/aKWwznHOq7jqE

9 лет назад
Pro_PHP
Сергей 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

tudiz
41 год
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
168 отзывов(-1)
9 лет назад
$33
2 дня
Быстро сделали буклет для выступления на выставке, постоянно держал связь, и учел все предложения
Чётко поставлена задача, своевременная оплата, всегда на связи. одним словом - отлично!

Заявки фрилансеров

tudiz
41 год
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
168 отзывов(-1)
9 лет назад

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