Ассортимент магазина: одежда, обувь, игрушки. Магазин переехал в новое помещение. Требуются: - вывеска (с названием окончательно не определились. Рассмотрю варианты... Рабочий вариант - Тимошка) - реклама на окна ...
Фирменный стиль буклета для выставки
Приветствую Вас, коллеги.
Требуется разработать фирменный стиль буклета для выставки, подробности в файле.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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