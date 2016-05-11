Разработка полиграфии для сети салонов связи и электроники (КАМЧАТКА)

А вы были на Камчатке?

Есть уникальная возможность поучаствовать в жизни Камчатской сети салонов электроники! Спешите!

Сеть салонов по продаже электроники и связи - АЛЛО. Существует на рынке Камчатского края с 2004 года. Имеет под брендом "АЛЛО" 10 салонов. Основной ассортимент: смартфоны, планшеты, ноутбуки, автомобильная электроника, спортивные гаджеты, аксессуары и ещё много-много всяких классных товаров.

В связи с проведением ребрендинга, сейчас требуется создание макетов разной пос-продукции, учитывая новый стиль и корпоративные цвета.

На данный момент в наличии есть готовый и утвержденный логотип, который мы начинаем постепенно внедрять. Внешний облик салонов нового формата также даст вам понимание какие цвета, материалы и стили мы используем.

Для начала требуется:

1. макеты ценников для простого товара (разные форматы: выс.40*шир60мм, в100*60мм)

2. макеты ценников для акционного товара (разные форматы: в40*ш60мм, в100*60мм)

3. подарочные сертификаты в индивидуальных конвертиках (номиналы на 500, 1000, 2000, 3000 и 5000 руб)

4. рекламная анкета для соискателя (лежит в районе кассы и доступна любому желающему для заполнения..форматом максимум А5, можно меньше )

5. режим работы (наклейка на входе в салон внутри ТЦ - может быть меньшего размера. А также отдельная табличка на фасаде ТЦ - размер 60*40 см примерно)

6. флаг (тканевый, выс.1м * шир1,5м)

7. монетница на кассе

8. имиджевый банер, размер 2*4м (логотип, телефон, сайт, "изюминка")

9. фирменные часы (круглые, квадратные)

10. визитки компании

11. бейдж сотрудника (на груди, магнитный), примерно выс.5см*шир.8см

Корпоративные цвета: белый, темно-серый, красный

Больше фотографий, образцов, логотип, детали - отправлю заинтересованным.

P/S будет необходимо учитывать часовые пояса и задержки по согласованию макетов из-за этого.

Сроки: утверждение всех 11-ти макетов за 2 недели.