Есть полный комплект фирменного стиля в том числе вертикальный бланк. Во вложении презентационный материал.
Разработка полиграфии для сети салонов связи и электроники (КАМЧАТКА)
А вы были на Камчатке?
Есть уникальная возможность поучаствовать в жизни Камчатской сети салонов электроники! Спешите!
Сеть салонов по продаже электроники и связи - АЛЛО. Существует на рынке Камчатского края с 2004 года. Имеет под брендом "АЛЛО" 10 салонов. Основной ассортимент: смартфоны, планшеты, ноутбуки, автомобильная электроника, спортивные гаджеты, аксессуары и ещё много-много всяких классных товаров.
В связи с проведением ребрендинга, сейчас требуется создание макетов разной пос-продукции, учитывая новый стиль и корпоративные цвета.
На данный момент в наличии есть готовый и утвержденный логотип, который мы начинаем постепенно внедрять. Внешний облик салонов нового формата также даст вам понимание какие цвета, материалы и стили мы используем.
Для начала требуется:
1. макеты ценников для простого товара (разные форматы: выс.40*шир60мм, в100*60мм)
2. макеты ценников для акционного товара (разные форматы: в40*ш60мм, в100*60мм)
3. подарочные сертификаты в индивидуальных конвертиках (номиналы на 500, 1000, 2000, 3000 и 5000 руб)
4. рекламная анкета для соискателя (лежит в районе кассы и доступна любому желающему для заполнения..форматом максимум А5, можно меньше )
5. режим работы (наклейка на входе в салон внутри ТЦ - может быть меньшего размера. А также отдельная табличка на фасаде ТЦ - размер 60*40 см примерно)
6. флаг (тканевый, выс.1м * шир1,5м)
7. монетница на кассе
8. имиджевый банер, размер 2*4м (логотип, телефон, сайт, "изюминка")
9. фирменные часы (круглые, квадратные)
10. визитки компании
11. бейдж сотрудника (на груди, магнитный), примерно выс.5см*шир.8см
Корпоративные цвета: белый, темно-серый, красный
Больше фотографий, образцов, логотип, детали - отправлю заинтересованным.
P/S будет необходимо учитывать часовые пояса и задержки по согласованию макетов из-за этого.
Сроки: утверждение всех 11-ти макетов за 2 недели.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $5Фирменный стиль1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $100
Студия макияжа ищет дизайнера,для создания фирменного стиля. Требуется креативный, свежий взгляд. Есть готовый БРИФ. Лучшая студия города, с индивидуальным стилем. Студия предостовляет слуги макияжа ,прически а так же обучения по данным направлениям.Фирменный стиль22 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо создание фирменного стиля для производителя сыров. Первым делом: определиться с цветом, общей концепцией, создать визитку, этикетки на товар. Далее будем сотрудничать с дизайнером по мере поступления новых задач: разработка буклетов, клише, выставочных стендов, ...Фирменный стиль23 заявкиЗакрыт9 лет назад
Ищу человека, который сделает фирменный стиль. На данный момент есть лого и сайт. Нужны - визитка - поправить лого, шрифт, если это необходимо - фирменный бланк - ...Фирменный стиль1 исполнительЗавершен9 лет назад
Имеется макет визитной карточки в eps и ai. Необходимо соблюдая стилистику, добавить новое направление деятельности (см. нижнюю строчку в текстовых блоках newtxt.txt) и логотип Smoothie.ru. Направление не основное, поэтому второй логотип может быть меньше размером. Также изменился адрес. ...Фирменный стиль6 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходим дизайн и подготовка для печати (текст и изображения предоставляются): Двусторонний флаер DIN A4 297x210 мм Формат данных: 299x212 мм Две визитные карточки 85x55 мм Формат данных: 87x57 ...Фирменный стиль1 исполнительЗавершен9 лет назад
Добрый день уважаемые фрилансеры. Существует мастерская по изготовлению мебели и фасадов. Есть желание продвинуться в сторону изготовления именно фасадов и предоставление услуг по покраске. Для воплощения данной идеи требуется следующее: разработать стиль, цветовую гамму для ...Фирменный стиль22 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $100
Разработка фир.стиля (логотип, визитка, бланк, шаблон презентации). Бриф во вложении. Необходимо подписание договора на отчуждение прав на разработанные элементы, в случае победы. Дополнительные вопросы приветствуются.Фирменный стиль8 заявокЗакрыт9 лет назад
Привет! Есть готовые элементы: ЛоготипШрифтыСлоганИзображение продукта (несколько вариантов)+ все это оформлено в бренд-бук. Нужно собрать из этих элементов просчтейших Key Visual, а затем показать его подачу на нескольких ...Фирменный стиль7 заявокЗакрыт9 лет назад