Разработка полиграфии для сети салонов связи и электроники (КАМЧАТКА)

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Завершен11 заявок251 просмотр

А вы были на Камчатке?

Есть уникальная возможность поучаствовать в жизни Камчатской сети салонов электроники! Спешите!

Сеть салонов по продаже электроники и связи - АЛЛО. Существует на рынке Камчатского края с 2004 года. Имеет под брендом "АЛЛО" 10 салонов.  Основной ассортимент:  смартфоны, планшеты, ноутбуки, автомобильная электроника, спортивные гаджеты, аксессуары и ещё много-много всяких классных товаров.

В связи с проведением ребрендинга, сейчас требуется создание макетов  разной пос-продукции, учитывая новый стиль и корпоративные цвета. 

На данный момент в наличии есть готовый и утвержденный  логотип, который мы начинаем постепенно внедрять.  Внешний  облик салонов нового формата также даст вам понимание какие цвета, материалы и стили мы используем. 

Для начала требуется: 

1. макеты ценников для простого товара (разные форматы: выс.40*шир60мм, в100*60мм)

2. макеты ценников для акционного товара  (разные форматы: в40*ш60мм, в100*60мм)

3. подарочные сертификаты в индивидуальных конвертиках (номиналы  на 500, 1000, 2000, 3000 и 5000 руб)

4. рекламная анкета для соискателя (лежит в районе кассы и доступна любому желающему для заполнения..форматом максимум А5, можно меньше )

5. режим работы (наклейка на входе в салон внутри ТЦ - может быть меньшего размера.  А также отдельная табличка на фасаде ТЦ - размер 60*40 см примерно)

6.  флаг (тканевый,  выс.1м * шир1,5м)

7. монетница на кассе

8. имиджевый банер, размер 2*4м (логотип, телефон, сайт, "изюминка")

9. фирменные часы (круглые, квадратные)

10. визитки компании

11. бейдж сотрудника (на груди, магнитный), примерно выс.5см*шир.8см

Корпоративные цвета:  белый, темно-серый, красный

Больше фотографий, образцов, логотип, детали -  отправлю заинтересованным. 

P/S будет необходимо учитывать часовые пояса и задержки по согласованию макетов из-за этого.

Сроки:  утверждение всех 11-ти макетов за 2 недели.

9 лет назад
borisenko-ya
Юлия 
37 лет
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

tasb
49 лет
10 лет в сервисе
Был
день назад
9 лет назад
$135
10 дней
Работать было приятно. Но работу не завершили и приостановили её по другим причинам.
Очень приятный заказчик. Было комфортно работать. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество Рекомендую

Заявки фрилансеров

tasb
49 лет
10 лет в сервисе
Был
день назад
9 лет назад

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