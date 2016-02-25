Нужно сделать дизайн наружной рекламы для детского магазина

Ассортимент магазина: одежда, обувь, игрушки.

Магазин переехал в новое помещение.

Требуются:

- вывеска (с названием окончательно не определились. Рассмотрю варианты... Рабочий вариант - Тимошка)

- реклама на окна

- визитки

Предпочтение в цветах вывески и наклеек - синий (Рассмотрю варианты)

На фото:

Свободные три окна справа - нынешнее место магазина. В наклейках на окна желательно отразить ассортимент магазина (одежда, яселька "это одежда для младенцев", обувь, игрушки). т.к. окна тонированные желательно наклейки либо перфорированные, либо не сплошные.

Место под вывеску 2 банка (Missimo, 4 сезона) вместо них должен быть один сплошной.