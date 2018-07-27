Фирменный стиль для консалтинговой компании

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт24 заявки230 просмотров

Есть сайт компании, необходимо:

1. Разработать с нуля или доработать или взять за основу логотип компании

2. Разработать фирменный стиль: визитка, представительский и рабочий бланки документов, конверт для писем - обязательно, доп. вещи приветствуются.

Ссылка на сайт компании и др. данные предоставляются по заявке.

7 лет назад
yalokcin
Николай 
47 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров