Фирменный стиль для турбюро

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт48 заявок643 просмотра

Фирменный стиль для турагенства.

Odyssey Travel.

Нужен будет счет на выполненные работы. От юр. лица или официально заргистрированного ФЛП (точные названия

зависят от страны) на имя юр. лица находящегося в Эстонии.

Предоплата до 20 процентов.

Никаких самолетов в логотипе.

17 лет назад
strong12
Олег 
42 года
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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