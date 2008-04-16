Буклет: Формат А5 Стиль "старой книги" Дизайн обложки и внутренней страницы Внутри будут иллюстрации Фото и тексты прилагаются + Коробка для диска, обложечка на диск, и сам диск
Макет визитной карточки
Требуется два макета визитной карточки.
Один - корпоративный, второй персональный.
Компания: http://www.workfinder.ru
Хотелось бы соригинальничать с визитками.
Заявки фрилансеров
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