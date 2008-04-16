Макет визитной карточки

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт45 заявок456 просмотров

Требуется два макета визитной карточки.

Один - корпоративный, второй персональный.

Компания: http://www.workfinder.ru

Хотелось бы соригинальничать с визитками.

17 лет назад
rashidovich
Олег 
46 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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