Требуется два макета визитной карточки. Один - корпоративный, второй персональный. Компания: http://www.workfinder.ru Хотелось бы соригинальничать с визитками.
Разработка логотипа (возможно фирменного стиля )
Разработка фирменного стиля - разработка знака и логотипа, графических элементов стиля, фирменных цветов (варианты использования для макетов именной и корпоротивной визиток) + разработка дизайна печатной продукции основные составляющие можно посмотреть на сайте real-ist.ru
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