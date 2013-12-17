Фирменный стиль: макет визитной карточки

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Завершен1 заявка112 просмотров

Необходимо разработать макет визитной карточки для компании «WISEADVICE» (оказание бухгалтерских услуг для индивидуальных предпринимателей).

Слоган: WISEADVICE - СОВЕТ НА МИЛЛИОН.

Информация на лицевой стороне:

1. название компании: WISEADVICE,

2. слоган: СОВЕТ НА МИЛЛИОН,

3. текст: "Бухгалтерские услуги для индивидуальных предпринимателей",

4. Ф.И.: Маньковский Виталий,

5. должность: бухгалтер,

6. телефон: 666 0220 (ВЕЛКОМ, МТС, ЛАЙФ),

7. рисунок из приложения.

Информация на оборотной стороне:

1. текст: "ЧЕМ МЫ МОЖЕМ ВАМ ПОМОЧЬ?" (текст может скорректироваться),

2. перечень услуг бухгалтерской компании (4-5, список услуг сообщу дополнительно).

Концепция визитной карточки определена в приложении.

Макет должен соответствовать техническим требованиям типографий.

11 лет назад
Teor
41 год
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

artyway
Егор 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
11 лет назад
$25
1 день
Большое спасибо Егору за терпение и высокий профессионализм! Работать было приятно. Результатом доволен. Успехов в дальнейших проектах!
Всегда рад сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

artyway
Егор 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
11 лет назад

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