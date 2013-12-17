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Фирменный стиль: макет визитной карточки
Необходимо разработать макет визитной карточки для компании «WISEADVICE» (оказание бухгалтерских услуг для индивидуальных предпринимателей).
Слоган: WISEADVICE - СОВЕТ НА МИЛЛИОН.
Информация на лицевой стороне:
1. название компании: WISEADVICE,
2. слоган: СОВЕТ НА МИЛЛИОН,
3. текст: "Бухгалтерские услуги для индивидуальных предпринимателей",
4. Ф.И.: Маньковский Виталий,
5. должность: бухгалтер,
6. телефон: 666 0220 (ВЕЛКОМ, МТС, ЛАЙФ),
7. рисунок из приложения.
Информация на оборотной стороне:
1. текст: "ЧЕМ МЫ МОЖЕМ ВАМ ПОМОЧЬ?" (текст может скорректироваться),
2. перечень услуг бухгалтерской компании (4-5, список услуг сообщу дополнительно).
Концепция визитной карточки определена в приложении.
Макет должен соответствовать техническим требованиям типографий.
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