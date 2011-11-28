Фирменный стиль Сульпак Телеком

$90
  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Завершен26 заявок1532 просмотра
#1$90

Приветствую!

Необходимо разработать дизайн визитки, бланка, бейджа, подложки для презентации(powerpoint).

В итоге дизайн должен сочетать современность и технологичность, без скуки.

Воплощать образ светлой технологически всемогущей компании мирового образца.

Жду ваших предложений)

Удачи!

PowerPoint
14 лет назад
Botas
Юлия 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Победитель конкурса

Betelgejze
Алина 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
#1
Очень хорошая работа, идея была доработана и качественно реализована. Спасибо)
Приятно работать с заказчиком, который точно знает, что ему нужно. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Betelgejze
Алина 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
#1

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