Фирменный стиль Сульпак Телеком

Нужно сделать фирменный стиль для ООО Атера. (фирменный бланк, конверт, папка с уголком, круглый макет для нанесения на поверхностьCD-диска, образец визитки). Есть логотип logo.rar. Цветовая гамма -Черный, темно-красный. Как в логотипе. ...