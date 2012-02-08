Приветствую! Необходимо разработать дизайн визитки, бланка, бейджа, подложки для презентации(powerpoint). В итоге дизайн должен сочетать современность и технологичность, без скуки. Воплощать образ светлой технологически всемогущей компании мирового образца. Жду ваших ...
Фирменный стиль ИТ компании
IT2YOU - новое качество в цифровом измерении.
Компания предлагает услуги в области ИТ аутсорсинга и разработки программного обеспечения.
Миссия компании: Показать заказчику ИТ с "человеческим лицом". Заказчик должен заниматься свои бизнесом не отвлекаясь на непрофильную работу. ИТ - наш профиль.
Логотип компании должен обладать простыми формами, запоминающимися и имеющими непосредственное отношение к предметам, которые постоянно окружают человека. Отличный пример - "окошко" Windows, "яблоко" Apple.
Таким образом, логотип должен выступить одним из флагманов при дальнейшем брендировании, а не просто удачным графическим решением.
Однако важно, чтобы содержание логотипа также имело прямое отношение к информационно-коммуникационным технологиям. При этом необходимо избегать банальных решений в духе: "кнопка", "E", "@", "паззл", "i", "кабель" и т.д.
Таким образом, составляющие логотипа:
- простота
- узнаваемость в быту
- намек на ИКТ
- намек на бизнес
- небаналость, новизна
- максимум 3 цвета
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Жду предложений по бюджету и срокам.
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