Фирменный стиль ИТ компании

IT2YOU - новое качество в цифровом измерении.

Компания предлагает услуги в области ИТ аутсорсинга и разработки программного обеспечения.

Миссия компании: Показать заказчику ИТ с "человеческим лицом". Заказчик должен заниматься свои бизнесом не отвлекаясь на непрофильную работу. ИТ - наш профиль.

Логотип компании должен обладать простыми формами, запоминающимися и имеющими непосредственное отношение к предметам, которые постоянно окружают человека. Отличный пример - "окошко" Windows, "яблоко" Apple.

Таким образом, логотип должен выступить одним из флагманов при дальнейшем брендировании, а не просто удачным графическим решением.

Однако важно, чтобы содержание логотипа также имело прямое отношение к информационно-коммуникационным технологиям. При этом необходимо избегать банальных решений в духе: "кнопка", "E", "@", "паззл", "i", "кабель" и т.д.

Таким образом, составляющие логотипа:

- простота

- узнаваемость в быту

- намек на ИКТ

- намек на бизнес

- небаналость, новизна

- максимум 3 цвета

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Жду предложений по бюджету и срокам.