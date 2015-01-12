Нужна визитка

Необходимо придумать и нарисовать медведя. Если описать, для чего он нужен, то наиболее близко, к этому подходит создание логотипа. Но по сути своей логотипом он не будет и использоваться будет в других целях. Мишка должен содержать в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Собственно тема в сабже.
Есть логотип, есть текст + остальные данные для двух сторон визитки.
Нужно сделать макет визитки и сохранить под два разных требования
1.Размер макета (дообрезной) 94х53 мм , размер готовой визитки после обреза 90х50 мм
Информационная часть (адреса, телефоны, имена, должности, логотип, название фирмы и т. п.) должна располагаться не ближе 5 мм к краю макета. То есть вся информация должна поместиться на площади 84х43 мм.
2.Размер макета (дообрезной) 94х53 мм , размер готовой визитки после обреза 90х50 мм
Информационная часть (адреса, телефоны, имена, должности, логотип, название фирмы и т. п.) должна располагаться не ближе 5 мм к краю макета. То есть вся информация должна поместиться на площади 84х43 мм.
Все элементы «навылет», а это фон или фоновый рисунок, должны выходить за границу значимых элементов на всю площадь макета.
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Обсуждать макет нужно будет в скайпе или icq. В готовый макет оставляю за собой право внести до 3х не принципиальных изменений.
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На заполнение длинных брифов времени нет, нужен адекватный и опытный дизайнер, который открыт к общению и направлен на результат.
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Нужно предоставить готовую работу, самое позднее - 19.01.2015 до 12:00 (Киев).
Ваши ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ цены в Заявки. Без цен - не рассматриваю.
P.S. Дизайн сложным не будет. Макет заточен под определённую аудиторию. (логотип, текст, текст, текст, контакты) Обратная сторона - слоган, ссылка). Дизайнерская задача подобрать шрифты. расположение элементов и добавить какую-то красивую плюшку в оформление. Минимализм и эффективность наше всё
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