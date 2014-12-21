Нужен фирменный стиль для проектной организации.

Организация недавно создана, сейчас необходимо разработать: Логотип, визитки, портфолио (маркетинг-кит или презентация), может и сами что-то порекомендуете. Бюджет 250$. - Опишите что-что туда войдет.

Начать надо с Логотипа!

Так же с радостью заполню от Вас ТЗ.

Интересует:

1. Ваше Портфолио

2. Цена

3. Сроки