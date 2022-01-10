Антон, здравствуйте! Я представляю компанию Mu company.

Наши проекты:

https://mucamp.com/

https://www.miroschool.com/

Мы сейчас ищем дизайнера для разработки брендинга. У нас есть готовая бренд-платформа, нас интересует разработка айдентики и бренд-бука.

Подскажите интересно ли вам предложение?) Занимаетесь ли вы разработкой брендинга?

И подскажите на каких условиях вы работаете? Что входит в услугу разработка брендинга?)