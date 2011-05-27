Разработка фирменного стиля.

Задание:

Нужно разработать фирменный стиль для кадрового агентства. Агентство называется ККУ или Кадровая Корпорация Украины. Основные цвета белый и голубой.

Требуется отрисовать логотип из картинки которую я прикрепил к заданию, только хочу учесть что там не солнце, а как сказал заказчик "Звезда", вообщем он хочет видеть свой логотип как эта картинка но нужно нарисовать так что бы это было красиво ну + немного Вашей креативности приветствуется. Также нужно сделать макеты:

Визитные карточки

Фирменные бланки для письма и факса

Конверты

Папка для документов