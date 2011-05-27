Разработка фирменного стиля.

$50
Фирменный стильЗакрыт3 заявки151 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Задание:

Нужно разработать фирменный стиль для кадрового агентства. Агентство называется ККУ или Кадровая Корпорация Украины. Основные цвета белый и голубой.

Требуется отрисовать логотип из картинки которую я прикрепил к заданию, только хочу учесть что там не солнце, а как сказал заказчик "Звезда", вообщем он хочет видеть свой логотип как эта картинка но нужно нарисовать так что бы это было красиво ну + немного Вашей креативности приветствуется. Также нужно сделать макеты:

Визитные карточки

Фирменные бланки для письма и факса

Конверты

Папка для документов

12 лет назад
Serenkiu
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
HelenaTasty
Елена 
54 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 отзывов
12 лет назад
$50
3 дня
  • Похожие заказы

  • Дизайн буклета, визитки и настенного календаря

    Здравствуйте. Необходимо разработать фирменный стиль компании и сделать макеты буклета, визитки и настенного календаря. Логотип есть. В предложениях указывайте примеры выполненных работ и примерную стоимость. Спасибо. П.С. Буклет формата А4, с 3 сгибами. В приложении образец календаря. Просьба к фрилансерам, ...

    Фирменный стиль60 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Брендирование в соц. сетях

    Необходимо по примеру дизайна сайта сделать стилизацию аккаунтов компании в социальных сетях. Исполнитель должен понимать как и зачем вешать корпоративный дизайн на группы в социалках.

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Брендбук (быстро)

    Срочно требуется изготовить брендбук. Есть логотип, нужно все остальное. Особое внимание нужно уделить красивому фону, т.к. планируется размещение графики на шатрах. Список примерно из 20 позиций. Предложите сроки и стоимость.

    Фирменный стиль32 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется разработать фирменный стиль

    $100

    Цель: Необходимо разработать с нуля дизайн и стиль для компании и web-сайта электротехнической направленности(продажа электротехнической продукции и электромонтажные работы). Краткое описание: Для компании и web-сайта необходимо придумать название, исходя из него подобрать доменное имя руководствуясь сроком ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Турфирма

    Нужно фирменный стиль турфирмы. Прошу выкладывать свои предложения. Работа должна сделана в CorelDRAW X5

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Сделать изменения в фирменном стиле

    Здравствуйте. Нужно сделать изменения в бланке (поменять имя сайта), конверте (сменить адрес и индекс). Все исходники имеются - псд и cdr. Работы на 5 минут. Кому интересно - пишите.

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад