Фирменный стиль. Персонально для Oxana-Joy

Здравствуйте. Необходимо разработать фирменный стиль компании и сделать макеты буклета, визитки и настенного календаря. Логотип есть. В предложениях указывайте примеры выполненных работ и примерную стоимость. Спасибо. П.С. Буклет формата А4, с 3 сгибами. В приложении образец календаря. Просьба к фрилансерам, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать фирменный стиль (визитка, фирменный бланк, конверт) на основе Логотипа 5(финальная версия) и общей гаммы сайта.
- Похожие заказы
- Фирменный стиль60 заявокЗакрыт12 лет назад
- $30
Разработать макеты визиток.Завершен13 лет назад
Срочно требуется изготовить брендбук. Есть логотип, нужно все остальное. Особое внимание нужно уделить красивому фону, т.к. планируется размещение графики на шатрах. Список примерно из 20 позиций. Предложите сроки и стоимость.Фирменный стиль32 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Цель: Необходимо разработать с нуля дизайн и стиль для компании и web-сайта электротехнической направленности(продажа электротехнической продукции и электромонтажные работы). Краткое описание: Для компании и web-сайта необходимо придумать название, исходя из него подобрать доменное имя руководствуясь сроком ...Завершен13 лет назад
Нужно фирменный стиль турфирмы. Прошу выкладывать свои предложения. Работа должна сделана в CorelDRAW X5Завершен13 лет назад
Здравствуйте. Нужно сделать изменения в бланке (поменять имя сайта), конверте (сменить адрес и индекс). Все исходники имеются - псд и cdr. Работы на 5 минут. Кому интересно - пишите.Завершен13 лет назад
Требуется разработка фирменного стиля для нового продовольственного магазина - логотип, выбор цветовой палитры, фирменный шрифт. Название будет предоставлено Заказчиком.Фирменный стиль27 заявокЗакрыт13 лет назад
Добрый день! Необходимо разработать корпоративный стиль для фирмы, занимающейся ИТ-технологиями. Основные требования: неординарность, лаконичность. Новичков просьба не беспокоить. Обязательно наличие портфолио. Интересует срок и цена.Фирменный стиль26 заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
Здравствуйте, друзья. Принимаются заявки на выполнение следующих работ: 1.разработать дизайн и сверстать небольшой фирменный каталог/газету, примерно, 8 страниц 2.дизайн сайта 3.дизайн визитки 4.дизайн дисконтной карты 5.дизайн этикетки с европодвесом для упаковки мелкого штучного товара, которые используются в магазинах самообслуживания (см. ...Фирменный стиль26 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Необходимо разработать фирменный стиль веб-студии. Логотип имеется.Завершен13 лет назад