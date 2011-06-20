Фирменный стиль. Персонально для Oxana-Joy

$25
Фирменный стильЗавершен7 заявок194 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно создать фирменный стиль (визитка, фирменный бланк, конверт) на основе Логотипа 5(финальная версия) и общей гаммы сайта.

13 лет назад
NiGP
31 годРоссия
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
4 отзыва
Выбранный исполнитель
Oxana-Joy
Оксана 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
80 отзывов
13 лет назад
$25
5 дней
Все как обычно - шикарно!
Никита, очень была рада сотрудничать вновь! Итересный проект, отличное ТЗ и моментальная оплата. Все замечательно!
  • Похожие заказы

  • Дизайн буклета, визитки и настенного календаря

    Здравствуйте. Необходимо разработать фирменный стиль компании и сделать макеты буклета, визитки и настенного календаря. Логотип есть. В предложениях указывайте примеры выполненных работ и примерную стоимость. Спасибо. П.С. Буклет формата А4, с 3 сгибами. В приложении образец календаря. Просьба к фрилансерам, ...

    Фирменный стиль60 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Брендбук (быстро)

    Срочно требуется изготовить брендбук. Есть логотип, нужно все остальное. Особое внимание нужно уделить красивому фону, т.к. планируется размещение графики на шатрах. Список примерно из 20 позиций. Предложите сроки и стоимость.

    Фирменный стиль32 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется разработать фирменный стиль

    $100

    Цель: Необходимо разработать с нуля дизайн и стиль для компании и web-сайта электротехнической направленности(продажа электротехнической продукции и электромонтажные работы). Краткое описание: Для компании и web-сайта необходимо придумать название, исходя из него подобрать доменное имя руководствуясь сроком ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Турфирма

    Нужно фирменный стиль турфирмы. Прошу выкладывать свои предложения. Работа должна сделана в CorelDRAW X5

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Сделать изменения в фирменном стиле

    Здравствуйте. Нужно сделать изменения в бланке (поменять имя сайта), конверте (сменить адрес и индекс). Все исходники имеются - псд и cdr. Работы на 5 минут. Кому интересно - пишите.

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Корпоративный стиль

    Добрый день! Необходимо разработать корпоративный стиль для фирмы, занимающейся ИТ-технологиями. Основные требования: неординарность, лаконичность. Новичков просьба не беспокоить. Обязательно наличие портфолио. Интересует срок и цена.

    Фирменный стиль26 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Комплекс работ для магазина сантехники

    $500

    Здравствуйте, друзья. Принимаются заявки на выполнение следующих работ: 1.разработать дизайн и сверстать небольшой фирменный каталог/газету, примерно, 8 страниц 2.дизайн сайта 3.дизайн визитки 4.дизайн дисконтной карты 5.дизайн этикетки с европодвесом для упаковки мелкого штучного товара, которые используются в магазинах самообслуживания (см. ...

    Фирменный стиль26 заявок
    Закрыт
    13 лет назад