Визитки, приватно для (SvetaSlava)

Цель: Необходимо разработать с нуля дизайн и стиль для компании и web-сайта электротехнической направленности(продажа электротехнической продукции и электромонтажные работы). Краткое описание: Для компании и web-сайта необходимо придумать название, исходя из него подобрать доменное имя руководствуясь сроком ...