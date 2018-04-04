Разработка фирменного стиля

Добрый день. Нужно доработать логотип, создать визитку в фирменном стиле и сделать фирменный бланк для коммерческого предложения. Срок исполнения - 3 дня. ТЗ передам исполнителю. Сфера деятельности компании: бухгалтерские услуги.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Логотип компании есть. Необходимо разработать фирменный бланк компании (как внутренний, так и внешний), коммерческое предложение, блокнот, папка, визитки. Вид деятельности - строительная компания. Срок выполнения заказа - 3 дня.
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