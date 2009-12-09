Сделать визитку

Здравствуйте. Требуется ребрендинг фирменного стиля РА "Мед-Инфо". Детальная информация об агентстве находится на сайте http://med-info.com.ua Хотелось бы обратить внимание на некоторые детали: - ранее, агентство специализировалось не предоставлении своих услуг исключительно фармацевтическим и медицинским компаниям. Сегодня от узкой специализации ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дизайн визитки.
Сроки 2 дня.
Предоплаты нет, сразу по факту.
Визитка 2 стороны. полноцвет.
Если есть свой бриф - давайте сразу ссылку или на почту [email protected], нам будет удобнее сразу заполнить именно ваш бриф.
Озвучивайте сразу цену.
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