Сделать визитку

Фирменный стильЗавершен46 заявок543 просмотра
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Дизайн визитки.

Сроки 2 дня.

Предоплаты нет, сразу по факту.

Визитка 2 стороны. полноцвет.

Если есть свой бриф - давайте сразу ссылку или на почту [email protected], нам будет удобнее сразу заполнить именно ваш бриф.

Озвучивайте сразу цену.

14 лет назад
toxavoc
50 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранные исполнители
_Gulliver_
Дизайна 
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
4 отзыва
14 лет назад
$30
1 день
Все было сделано в срок, представленно на доработку несколько вариантов визитки. Спасибо огромное, Роман! Будем и дальше сотрудничать!
Адекватный заказчик, приятно было работать.
Guliver
Roman 
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
5 отзывов(-1)
14 лет назад
$25
2 дня
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