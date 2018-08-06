Создание дизайн-концепции для проекта (обучение IT)

Необходимо в краткие сроки (взять в работу нужно 06-07.08 и до пятницы 10.08) предложить концепцию для оформления проекта (серии обучающих тренингов). Сроки горящие, поэтому нужен исполнитель, у которого уже есть наработки дизайна касательно обучения (тема school)

Дизайн будет использоваться в оформлении электронного приглашения, программы, на блокнотах, на футболках, темплейте презентаций. По сути это разработка дизайна логотипа/слогана и элементов для оформления (шапка, футер).

Предложить нужно черновики/наметки 3 вариантов стиля, выбирается один. В случае, если не понравится ни один из предложенных вариантов - оплачивается 400 грн.

Работать будем с двумя дизайнерами, чтобы на выходе у нас было 2 рабочих дизайна.