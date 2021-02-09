Для начала, делаем 4 страницы, чтоб предварительно посмотреть все ли так. Если все ок, то продолжаем работу, если нет, то оплачиваю и заканчиваем работу. ТЗ скину в ЛС.
Создать фирменный стиль (визуал) для аккаунта в инстаграм
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Необходимо разработать фирменный (визуал) стиль для инстаграм-аккаунта. https://buraquaplus.ru — вот сайт, на него необходимо опираться. Логотип уже есть. Визуал должен быть простым и ненавязчивым.
По просьбе клиента визуал шаблонный
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