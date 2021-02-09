Создать фирменный стиль (визуал) для аккаунта в инстаграм

Фирменный стильЗакрыт18 заявок735 просмотров
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Необходимо разработать фирменный (визуал) стиль для инстаграм-аккаунта. https://buraquaplus.ru — вот сайт, на него необходимо опираться. Логотип уже есть. Визуал должен быть простым и ненавязчивым.

По просьбе клиента визуал шаблонный 

3 года назад
guest_16134652202736
3 года в сервисе
Был
3 года назад