Нужно разработать стильные визитки для иллюзиониста с указанием номера телефона, ссылки на инстаграм и вк.
Разработать брендовую стилистику + официальные бланки
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Необходимо разработать брендовую стилистику ГК Эксперт, а также официальные бланки формата Microsoft Word, Microsoft PowerPoint.
Полное ТЗ в прикрепленном документе.
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