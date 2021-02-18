Логотип фотографа

$100
Фирменный стильЗавершен52 заявки582 просмотра
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Необходимо создать фирменный стиль (логотип, визитки, футболки) для Автомобильного Фотографа. Логотип и текст должны быть на английском языке. Предпочтителен минималистический стиль.

Andrei Diomidov

Automotive Photographer

3 года назад
Diomidov
Андрей 
36 летНовая Зеландия
3 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
HannaWise
Анна 
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
15 минут назад
3 года назад
$100
7 дней
Анна - профессионал своего дела, при заказе логотипа более чем оправдала все мои ожидания. Постоянный контакт, быстрая и качественная работа, моментальные поправки. Рекомендую всем, кто хочет сделать себе логотип, фирменный дизайн, и подобное.
Спасибо большое Андрею за проект. От сотрудничества остались исключительно положительные впечатления. Понятное задание, своевременная оплата в полном объеме! Рекомендую Андрея как отличного и порядочного заказчика! Буду рада сотрудничеству по другим проектам!
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