Фирменный стиль агенства недвижимости

Доброго времени суток,

Агенство недвижимости ищет исполнителя, креативного дизайнера, способного сделать папку для документов по сделке.

Клиентской базой агенства недвижимости являются современные люди возрастом от 40 лет.

Папка должна соответствовать деловому стилю компании. Рассчитывается последующее использование папки клиентами в домашних целях, именно поэтому рекомендуем метить на плотные и толстые варианты носителя.

Техническая часть.

Логотип компании круг, название 7 + 4 букв.

Можно использовать градиенты.

Матовый носитель. Папка может быть изготовлена из плотного крафтового картона-бумаги либо кашированый вариант (напоминает книжную обложку) ,обложка может закрываться на вклеенный магнит. можно использовать тиснение.

Можно использовать градиенты. Можно использовать палитру: 1) зеленый,красный,желтый, синий. 2) темно-синий и серый/темно-серебристый.