Фирменный стиль

Доброго времени суток, Агенство недвижимости ищет исполнителя, креативного дизайнера, способного сделать папку для документов по сделке. Клиентской базой агенства недвижимости являются современные люди возрастом от 40 лет. Папка должна соответствовать деловому стилю компании. Рассчитывается последующее использование ...
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Анна, добрый день! меня зовут Катя, и у нас есть задача по разработке фирменного стиля для строительной компании. Уже есть логотип, который можно чуть подкорректировать, и около 10 стандартных компонентов фирменного стиля (бриф вышлю). Интересует бюджет и сроки. Мой телефон +44079 58 440460 (Англия), можем пообщаться голосом подробнее в вотсапе. Спасибо, жду вашего ответа, Катя
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