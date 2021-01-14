Фирменный стиль

Анна, добрый день! меня зовут Катя, и у нас есть задача по разработке фирменного стиля для строительной компании. Уже есть логотип, который можно чуть подкорректировать, и около 10 стандартных компонентов фирменного стиля (бриф вышлю). Интересует бюджет и сроки. Мой телефон +44079 58 440460 (Англия), можем пообщаться голосом подробнее в вотсапе. Спасибо, жду вашего ответа, Катя