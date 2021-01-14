Фирменный стиль

Фирменный стильЗакрыт1 заявка118 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Анна, добрый день! меня зовут Катя, и у нас есть задача по разработке фирменного стиля для строительной компании. Уже есть логотип, который можно чуть подкорректировать, и около 10 стандартных компонентов фирменного стиля (бриф вышлю). Интересует бюджет и сроки. Мой телефон +44079 58 440460 (Англия), можем пообщаться голосом подробнее в вотсапе. Спасибо, жду вашего ответа, Катя

3 года назад
Fittra_
40 летУкраина
3 года в сервисе
Была
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Фирменный стиль агенства недвижимости

    Доброго времени суток, Агенство недвижимости ищет исполнителя, креативного дизайнера, способного сделать папку для документов по сделке. Клиентской базой агенства недвижимости являются современные люди возрастом от 40 лет. Папка должна соответствовать деловому стилю компании. Рассчитывается последующее использование ...

    Фирменный стиль17 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка фирменного стиля

    Добрый день. Требуется разработка фирменного стиля/логотипа для сыроварни, ручная работа. Качественный натуральный ремесленный сыр. 1. Возможные варианты/текущие мысли/детали: Лопатка, которой вымешивают сыр; Сочетание сыра и молока; Капли молока в сыре; кусочки сыра в кастрюле с ...

    Фирменный стиль2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Необходимо разработать дизайн коммерческого предложения

    $300

    Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Нам необходимо разработать дизайн 4-х коммерческих предложений. Всю текстовую информацию мы подготовим. (Она уже на 90 процентов готова) Ждём исполнителя, с опытом в разработке дизайна коммерческих предложений, готового приступить к работе уже сегодня и работать ...

    Фирменный стиль25 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Онлайн курсы английского языка для детей.

    Всем привет. Ищем команду или специалистов под следущий  задачи:  1. Разработать лого и фирменный стиль 2. Тексты для лендинга  3. Разработать сайт на тильде с возможностью оплаты  4. Разработка контент-плана 5. Оформление Инстаграм: аватарка, шапка, актуальное, оформление ленты и сториз ...

    Фирменный стиль25 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Мені потрібно придумати логотип Будівельної організації

    Привіт усім. Мені потрібно придумати логотип із назви Будівельної організації "ARBUM Group" [url=https://www.weblancer.net/projects/dizajn-produktcii-18/sdelat-dizajn-vizitok-925692/]+[/url] сделать дизайн визиток Про нас Компанія «АRBUM GROUP», створена в 2021году - відмінна ілюстрація того, що при наявності професіоналізму і бажання працювати, робити ...

    Фирменный стиль31 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка логотипа, ребрендинг

    Необходимо разработать логотип для пиццерии + элементы фирменного стиля (подобрать текст, фирменные цвета, варианты логотипа в чб) Создать гайдлайн У пиццерии уже есть логотип (прикрепленный файл). Хочется сделать новый логотип (чтобы больше ассоциировался с пиццерией, более современный ...

    Фирменный стиль45 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка фирменного стиля для униформы

    $35

    Добрый день! Нужно произвести ребрендинг униформы (во вложении 5 слайд - мужская униформа). Исходники паттернов и логотипа предоставим. Работать необходимо до полного утверждения дизайна Заказчиком. Сроки - сегодня до 18:00 по Москве. Брифа нет, полагаемся на Ваш вкус ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад