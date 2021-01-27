Мы ищем графического дизайнера для обновления дизайна визиток компании. Компания занимается производством емкостного оборудования из нержавеющей стали: емкости, донышки, мебель для чистых помещений. Старый дизайн визиток прикрепляю во вложения. Сайты(тоже находятся на обновлении). За доп. информацией ...
Необходимо создать логотип и фирменный дизайн для компании
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Цель - создание узнаваемого логотипа и бренд-дизайна для компании проводящей развлекательно-интеллектуальные игры в баре/кафе. Название организатора игр "Коктейль Пуаро". Краткое описание компании-организатора, ее целей и целевой аудитории будут отправлены после выбора исполнителя.
Обязательные требования.
Задание включает в себя:
1. Разработка логотипа (веб-версия и для печати) + версия логотипа без текста + упрощенная моно цветная версия логотипа для печати на изделиях вроде ручек, карандашей и ч/б бланках. Несколько версий логотипа, каждый из них продемонстрирован в нескольких цветовых решениях.
2. Цветовая гамма для веб-дизайна (презентации, веб-страница, соц. сети) и для использования в печатной продукции (буклеты, сертификаты, грамоты)
3. Основной и вспомогательный шрифты бренда
4. Общий визуальный стиль (будь то геометрическая или плавная тема, какие-то паттерны для фонов и т.д.). Определённые графические тематические элементы, которые можно интегрировать в дизайн (глаза, увеличительное стекло, головоломки, усы Пуаро и прочее в таком духе, если кажется уместным для общего стиля)
5. Примеры: слайдов презентаций для конкурсов, брошюр, черновиков, пишущих ручек, реклам в интернете, баннеров и логотипов для соц. сетей с использованием брендового стиля
- Похожие заказы
- $17Фирменный стиль29 заявокЗакрыт3 года назад
- $15
Для компьютерной компании требуется разработка фирменного стиля На данной момент основные цвета фирмы зелено-желто-белый. Цветовая палитра не совсем уместна в данном направлении(продажа дорогих мощных компьютеров), потому требуется новый подход. С добавление черного цвета, и дальней шее ...Фирменный стиль34 заявкиЗакрыт3 года назад
Нужна разработка нескольких элементов фирменного стиля. На данным момент нужны - визитка - бланк - папка - конверты - листовки - презентация компании (буклет) - инвойс Уже есть логотип и дизайн сайта, на которые можно ориентироваться. Важно понимание печати и подготовки всех макетов соответсвенно.Фирменный стиль1 исполнительЗавершен3 года назад
- $100
Необходимо создать фирменный стиль (логотип, визитки, футболки) для Автомобильного Фотографа. Логотип и текст должны быть на английском языке. Предпочтителен минималистический стиль. Andrei Diomidov Automotive PhotographerФирменный стиль1 исполнительЗавершен3 года назад
Доброго времени суток, Агенство недвижимости ищет исполнителя, креативного дизайнера, способного сделать папку для документов по сделке. Клиентской базой агенства недвижимости являются современные люди возрастом от 40 лет. Папка должна соответствовать деловому стилю компании. Рассчитывается последующее использование ...Фирменный стиль17 заявокЗакрыт3 года назад
Добрый день. Требуется разработка фирменного стиля/логотипа для сыроварни, ручная работа. Качественный натуральный ремесленный сыр. 1. Возможные варианты/текущие мысли/детали: Лопатка, которой вымешивают сыр; Сочетание сыра и молока; Капли молока в сыре; кусочки сыра в кастрюле с ...Фирменный стиль2 заявкиЗакрыт3 года назад
Нужно сделать дизайн для презентации 4-5 страниц. Обязательно опыт подобных работ в портфолио. Презентация в формате PDF. В ответе приложите примеры и прим. стоимостьФирменный стиль31 заявкаЗакрыт3 года назад
- $300
Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Нам необходимо разработать дизайн 4-х коммерческих предложений. Всю текстовую информацию мы подготовим. (Она уже на 90 процентов готова) Ждём исполнителя, с опытом в разработке дизайна коммерческих предложений, готового приступить к работе уже сегодня и работать ...Фирменный стиль25 заявокЗакрыт3 года назад