Необходимо создать логотип и фирменный дизайн для компании

Цель - создание узнаваемого логотипа и бренд-дизайна для компании проводящей развлекательно-интеллектуальные игры в баре/кафе. Название организатора игр "Коктейль Пуаро". Краткое описание компании-организатора, ее целей и целевой аудитории будут отправлены после выбора исполнителя.

Обязательные требования.

Задание включает в себя:

1. Разработка логотипа (веб-версия и для печати) + версия логотипа без текста + упрощенная моно цветная версия логотипа для печати на изделиях вроде ручек, карандашей и ч/б бланках. Несколько версий логотипа, каждый из них продемонстрирован в нескольких цветовых решениях.

2. Цветовая гамма для веб-дизайна (презентации, веб-страница, соц. сети) и для использования в печатной продукции (буклеты, сертификаты, грамоты)

3. Основной и вспомогательный шрифты бренда

4. Общий визуальный стиль (будь то геометрическая или плавная тема, какие-то паттерны для фонов и т.д.). Определённые графические тематические элементы, которые можно интегрировать в дизайн (глаза, увеличительное стекло, головоломки, усы Пуаро и прочее в таком духе, если кажется уместным для общего стиля)

5. Примеры: слайдов презентаций для конкурсов, брошюр, черновиков, пишущих ручек, реклам в интернете, баннеров и логотипов для соц. сетей с использованием брендового стиля