Обновление дизайна визиток компании

Для компьютерной компании требуется разработка фирменного стиля На данной момент основные цвета фирмы зелено-желто-белый. Цветовая палитра не совсем уместна в данном направлении(продажа дорогих мощных компьютеров), потому требуется новый подход. С добавление черного цвета, и дальней шее ...
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Мы ищем графического дизайнера для обновления дизайна визиток компании.
Компания занимается производством емкостного оборудования из нержавеющей стали: емкости, донышки, мебель для чистых помещений. Старый дизайн визиток прикрепляю во вложения. Сайты(тоже находятся на обновлении). За доп. информацией всегда можно обратиться.
Работаем только по договору и счёту.
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