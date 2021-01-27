Обновление дизайна визиток компании

Мы ищем графического дизайнера для обновления дизайна визиток компании.

Компания занимается производством емкостного оборудования из нержавеющей стали: емкости, донышки, мебель для чистых помещений. Старый дизайн визиток прикрепляю во вложения. Сайты(тоже находятся на обновлении). За доп. информацией всегда можно обратиться.

www.cwet.ru

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Работаем только по договору и счёту.