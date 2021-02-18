Фирменный стиль

Фирменный стильЗавершен27 заявок540 просмотров
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Нужна разработка нескольких элементов фирменного стиля.

На данным момент нужны

 - визитка

 - бланк

 - папка

 - конверты

 - листовки 

 - презентация компании (буклет)

 - инвойс

Уже есть логотип и дизайн сайта, на которые можно ориентироваться.

Важно понимание печати и подготовки всех макетов соответсвенно.

3 года назад
petrusha_denys
Денис 
35 летПольша
4 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
dmitriy-natoka
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 часа назад
3 года назад
$240
12 дней
Я остался доволен абсолютно всем - от начала работы и до ее окончания. Очень приятный в общении, профессионал в работе. Все варианты, что Дмитрий присылал были отличные, самая большая проблема была выбрать что именно нравится больше. Консультировал по печати продукции. Все пожелания выполнялись просто молниеносно. Все, что я заполнил в брифе с самого начала было на 100% учтено. Обязательно будем работать с Дмитрием дальше
Работать над проектом было очень комфортно:) Очень все понравилось. Мгновенная оплата и постоянная связь для решения любых вопросов. Никаких лишних правок, любые пожелания были на согласовании со мной, что очень правильно и даёт в итоге нужный качественный результат. Очень рекомендую к сотрудничеству! Спасибо за интересный проект, буду рад поработать еще с Денисом.
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