Разработать фирменный стиль для каршеринговой компании

Фирменный стильЗакрыт23 заявки823 просмотра
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Необходимо разработать фирменный стиль для каршеринговой компании. Лендинг,социальные сети и логотип уже есть, но они устарели. Жду Ваших предложений

3 года назад
guest_16120878664284
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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