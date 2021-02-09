Нужна разработка фирменого стиля

Нужна разработка нескольких элементов фирменного стиля. На данным момент нужны - визитка - бланк - папка - конверты - листовки - презентация компании (буклет) - инвойс Уже есть логотип и дизайн сайта, на которые можно ориентироваться. Важно понимание печати и подготовки всех макетов соответсвенно.