Создать логотип и айдентику

Анастасия - замечательный дизайнер и исполнитель. Так сложилось, что задача слегка поменялась и несколько усложнилось. Мы быстро нашли общий язык по достаточно требовательному моему клиенту, заказ был выполнен в срок, Анастасия держала руку на пульсе. СПАСИБО!