Создать логотип и айдентику

Фирменный стильЗавершен9 заявок168 просмотров
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Спасибо.

6 лет назад
sleepnow
Влад 
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
Anastasiya_GR
Анастасия 
38 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
2 дня назад
6 лет назад
$100
5 дней
Анастасия - замечательный дизайнер и исполнитель. Так сложилось, что задача слегка поменялась и несколько усложнилось. Мы быстро нашли общий язык по достаточно требовательному моему клиенту, заказ был выполнен в срок, Анастасия держала руку на пульсе. СПАСИБО!
Владислав, золотой заказчик! Рекомендую 100%. Бизнес подход, корректное общение, моментальная оплата.
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