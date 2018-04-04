Дизайн маркетинг-кит

Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу: Блинные (на колёсах - фуд-траки) и сеть стационарных блинных-кафе с традиционной русской кухней. Что-то похожее на эти фото, стилизация - русский стиль, избушка, бревна; м.б. немного "сказочности", но без перегруза "мультяшками". Шрифты - под ...