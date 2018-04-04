Сделать редизайн визиток

Небольшое предприятие производит гибкий абразивный инструмент из шлифовальных шкурок - лепестковые круги, бесконечные ленты, шлифовальные круги из нетканых материалов, полировальные круги и пасты и другие товары связанные с шлифованием и полированием.. Необходимо придумать ...
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Нужно сделать:
1. Разработать новый более современный дизайн визиток
2. Перевести логотип в вектор, белые точки сделать синими (как фон)
3. Перевести логотип utp maintenance в вектор
На выходе:
Макет в векторе в текстовом виде для правок + шрифты
Интересует цена и сроки.
Старый макет в приложении.
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