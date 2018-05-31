Необходимо разработать дизайн для маркетинг кит. Компания: neoneon Cайт: neoneon.ru Деятельность: продажа декоративной светотехники Есть макет и фото контент Пример маркетинг кит отправляю по ссылке на google drive https://drive.google.com/file/d/1skiW2CSBhSU0R0DMBnbY1hDb4jMH0aox/view
Создание логотипа, фирменного стиля для производственной компании
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Небольшое предприятие производит гибкий абразивный инструмент из шлифовальных шкурок - лепестковые круги, бесконечные ленты, шлифовальные круги из нетканых материалов, полировальные круги и пасты и другие товары связанные с шлифованием и полированием..
Необходимо придумать лого, создать фирменный стиль, выбрать цветовую гамму для использования в визитках, фирменных бланках, другой печатной продукции, для апгрейда или создания нового сайта, на этикетках на выпускаемой продукции. Основной потребитель - разнообразные предприятия. На нашем сайте abrasives.com.ua можно получить представление о некоторых наших продуктах.(требует переделки).
Хотелось бы получить лаконичный логотип указывающий на сферу деятельности, состоящий из графического элемента и названия компании "АБРАМАТ" и пояснительной надписи - "абразивные материалы". Языки русский, украинский, английский.
Пример лого которые нравятся (назовем это так) первые 3: лаконично, желтый цвет привлекает взгляд. Треугольник наводит на мысль об острых углах, гранях, абразивных зернах. Устойчив. Шрифт прост и легко читается.
Ниже,(без названи и баз) пример лого которые не нравятся
Это только примеры...
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