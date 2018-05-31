Создание логотипа, фирменного стиля для производственной компании

# 1 — $ 50

﻿Небольшое предприятие производит гибкий абразивный инструмент из шлифовальных шкурок - лепестковые круги, бесконечные ленты, шлифовальные круги из нетканых материалов, полировальные круги и пасты и другие товары связанные с шлифованием и полированием..

﻿Необходимо придумать лого, создать фирменный стиль, выбрать цветовую гамму для использования в визитках, фирменных бланках, другой печатной продукции, для апгрейда или создания нового сайта, на этикетках на выпускаемой продукции. Основной потребитель - разнообразные предприятия. На нашем сайте abrasives.com.ua можно получить представление о некоторых наших продуктах.(требует переделки).

Хотелось бы получить лаконичный логотип указывающий на сферу деятельности, состоящий из графического элемента и названия компании "АБРАМАТ" и пояснительной надписи - "абразивные материалы". Языки русский, украинский, английский.

﻿Пример лого которые нравятся (назовем это так) первые 3: лаконично, желтый цвет привлекает взгляд. Треугольник наводит на мысль об острых углах, гранях, абразивных зернах. Устойчив. Шрифт прост и легко читается.

Ниже,(без названи и баз) пример лого которые не нравятся

Это только примеры...