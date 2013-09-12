Создать простую визитную карточку

Необходимо разработать фирменный стиль магазина бижутерии и аксессуаров. Название магазина «Глазурь», предпочтительные цвета: белый, бирюзовый, лазурный, возможно с элементами серебристого цвета. Должна присутствовать надпись «бижутерия и аксессуары» Логотип Визитка/дисконтная карта Этикетка товара (35*45)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать простую визитку, даю вам фон, туда проставляете нужные данные.
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