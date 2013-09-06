Нужен буклетик (8 страниц)

Нужно нарисовать буклетик из 8 страниц. Это получается 4 листочка. Формат одной страницы - это лист А4. поделенный на 3 части. В сантиметрах примерно 9 на 20 сантиметров.

Тексты я все дам. буклет посвящен туристической тематике. За основу нужно взять дизайн сайта и в таком же стиле все сделать. Изображения можно брать с сайта за основу. Если по качеству не подходят нужно найти аналоги или нарисовать свои.

Сайт www_welcometokazakhstan_kz