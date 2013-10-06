Разработка фирменного стиля

Требуется талантливый дизайнер для: -создания фирменного стиля для популярного бара в г.Сочи. -разработки дизайна для полиграфической продукции. -еженедельной разработки афиш и полиграфии. -запуска приложения для смартфонов. -В перспективе запуск интернет-ресурса и его продвижение. Необходимо оттолкнуться от концепции самого бара. Бар отлично работает ...
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Нужно разработать корпоративный стиль. Визитки, конверты, бланки и т.д. Лого уже есть, стиль задан (смотри файл). Осталось только красиво всё оформить. Кто возмётся за недорого, пишите в личку или скайп.
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