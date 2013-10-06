Разработка фирменного стиля

Огромное спасибо за проделанную работу! Очень хорошо были учтены все пожелания по реализации Фирменного стиля. На практике, первый раз попался исполнитель, который с первого раза попал в точку. Всем рекомендую! Ставлю 9 из 10, чтобы было к чему стремится и постоянно совершенствоваться ;) Желаю успехов!